На фронте произошло 46 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 15 раз

С начала суток на фронте произошло 46 боевых столкновений. На Покровском направлении противник 15 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рыжевка, Кучеровка, Уланово, Рогозное, Бессаловка Сумской области - говорится в сводке Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четыре раза атаковал позиции наших защитников и совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Ставок. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении совершил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте зафиксировано 105 боевых столкновений: оккупанты нанесли 92 авиаудара - Генштаб