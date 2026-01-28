$42.960.17
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 11011 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 18067 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 22966 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 23240 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 23391 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26651 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44621 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57570 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43122 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 13308 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 41420 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 77430 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 57561 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 75511 просмотра
На фронте произошло 46 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 15 раз

Киев • УНН

 • 246 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 46 боевых столкновений. На Покровском направлении противник 15 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников.

На фронте произошло 46 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 15 раз

С начала суток на фронте произошло 46 боевых столкновений. На Покровском направлении противник 15 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рыжевка, Кучеровка, Уланово, Рогозное, Бессаловка Сумской области

- говорится в сводке Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четыре раза атаковал позиции наших защитников и совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Ставок. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении совершил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

