На фронті відбулося 146 бойових зіткнень: найбільше на Курахівському та Куп’янському напрямках - Генштаб

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 22.00 11.10.2024, пише УНН.

Противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 КАБ, та 602 удари дронами-камікадзе, здійснив більше 3700 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу, - йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Тихого.

Двадцять один раз ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки та Піщаного. На цей час тривають дев’ять боєзіткнень у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Петропавлівки та Колісниківки.

Сім атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Зарічного на Лиманському напрямку. Дванадцять штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по Ясногорівці.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок. Досі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 13 разів штурмували у районі Торецька. Продовжуються бойові дії у семи локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Мирнограду та Лисівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 182 окупанта. Знищено сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів. Також пошкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, чотири одиниці автомобільної техніки та одну РСЗВ БМ-21 "Град".

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного. Два боєзіткнення ще триває.

На Времівському напрямку протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, точиться сім боїв в районах Новодарівки, Левадного та Ольгівського. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаударів із застосуванням 21 КАБ, - зазначили у Генштабі.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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