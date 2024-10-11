На фронте произошло 146 боевых столкновений: больше всего на Кураховском и Купянском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 146 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 22.00 11.10.2024, пишет УНН.

Противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала, - говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

Двадцать один раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. В настоящее время продолжаются девять боестолкновений в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Петропавловки и Колесниковки.

Семь атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении. Двенадцать штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали в районе Торецка. Продолжаются боевые действия в семи локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Мирнограда и Лисовки.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 182 оккупанта. Уничтожено семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники, девять мотоциклов. Также повреждены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и одна РСЗО БМ-21 «Град».

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Времовском направлении в течение дня отражено восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях, противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ, - отметили в Генштабе.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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