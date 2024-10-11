ООН: сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году
Киев • УНН
В сентябре 2024 года в Украине погибли 208 гражданских, что стало наибольшим количеством жертв за год. Большинство жертв (92%) и повреждений инфраструктуры (96%) произошли на подконтрольной Украине территории.
В течение сентября 2024 года в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских. Это стало месяцем с наибольшим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году. Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, пишет УНН.
Детали
По данным ООН, по меньшей мере 208 гражданских лиц были убиты и 1220 ранены в Украине в сентябре, что сделало его месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения в 2024 году.
Среди погибших за этот период, в частности, девять детей, 76 маленьких украинцев - получили ранения.
Также отмечается, что 46% погибших от атак российских оккупантов в Украине были люди старше 60 лет.
Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА,
Там также добавили, что подавляющее большинство жертв среди гражданского населения - 92% - и повреждений образовательных и медицинских учреждений - 96% - в сентябре, как и раньше, произошли на территории, подконтрольной Украине. По меньшей мере 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной рф).
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