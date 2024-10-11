ООН: сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году

В течение сентября 2024 года в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских. Это стало месяцем с наибольшим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году. Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, пишет УНН.

Детали

По данным ООН, по меньшей мере 208 гражданских лиц были убиты и 1220 ранены в Украине в сентябре, что сделало его месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения в 2024 году.

Среди погибших за этот период, в частности, девять детей, 76 маленьких украинцев - получили ранения.

Также отмечается, что 46% погибших от атак российских оккупантов в Украине были люди старше 60 лет.

Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА,