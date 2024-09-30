В Украине планируют использовать стоматологическую формулу для идентификации погибших, пропавших без вести - Добросердов
Киев • УНН
Украина рассматривает возможность использования стоматологической формулы для идентификации погибших. Это дополнит существующие методы, включая ДНК-анализ, визуальное опознание и дактилоскопическую экспертизу.
В Украине планируют использовать возможность установления личности по стоматологической формуле, кроме ряда технологий, которые сейчас используются для идентификации тел погибших, пропавших без вести. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишет УНН.
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"Мы используем не только ДНК. Это и визуальное опознание, опознание по другим сведениям, которые у нас есть по пропавшему без вести, дактилоскопическая экспертиза - отпечатки пальцев. Сейчас идет серьезная дискуссия по использованию возможности стоматологической формулы - мы будем перенимать опыт в иностранных институтах и внедрять такие возможности на будущее", - сообщил Добросердов.
По всем репатриированным телам воинов ведется учет и идентификация - Уполномоченный по вопросам пропавших без вести30 сентября 2024, 12:31 • 6567 просмотров