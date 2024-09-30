В Украине планируют использовать стоматологическую формулу для идентификации погибших, пропавших без вести - Добросердов

В Украине планируют использовать возможность установления личности по стоматологической формуле, кроме ряда технологий, которые сейчас используются для идентификации тел погибших, пропавших без вести. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишет УНН.

Детали

"Мы используем не только ДНК. Это и визуальное опознание, опознание по другим сведениям, которые у нас есть по пропавшему без вести, дактилоскопическая экспертиза - отпечатки пальцев. Сейчас идет серьезная дискуссия по использованию возможности стоматологической формулы - мы будем перенимать опыт в иностранных институтах и внедрять такие возможности на будущее", - сообщил Добросердов.

По всем репатриированным телам воинов ведется учет и идентификация - Уполномоченный по вопросам пропавших без вести