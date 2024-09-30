В Україні планують використовувати стоматологічну формулу для ідентифікації загиблих, зниклих безвісти - Добросердов
Київ • УНН
Україна розглядає можливість використання стоматологічної формули для ідентифікації загиблих. Це доповнить існуючі методи, включаючи ДНК-аналіз, візуальне впізнання та дактилоскопічну експертизу.
В Україні планують використовувати можливість встановлення особи за стоматологічною формулою, окрім низки технологій, які наразі використовуються для ідентифікації тіл загиблих, зниклих безвісти. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.
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"Ми використовуємо не тільки ДНК. Це і візуальне впізнання, впізнання за іншими відомостями, які в нас є по зниклому безвісти, дактилоскопічна експертиза – відбитки пальців. Зараз йде серйозна дискусія щодо використання можливості стоматологічної формули – ми будемо переймати досвід в іноземних інституціях та впроваджувати такі можливості на майбутнє", – повідомив Добросердов.
По всіх репатрійованих тілах воїнів ведеться облік та ідентифікація - Уповноважений з питань зниклих безвісти30.09.24, 15:31 • 12718 переглядiв