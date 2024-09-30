По всіх репатрійованих тілах воїнів ведеться облік та ідентифікація - Уповноважений з питань зниклих безвісти
Київ • УНН
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, спростував чутки про кремацію неідентифікованих тіл. Він підкреслив, що ведеться облік та розслідування щодо кожного репатрійованого тіла загиблого військовослужбовця.
Щодо всіх тіл загиблих військовослужбовців, які були репатрійовані в Україну, ведеться розслідування та робота щодо їхньої ідентифікації. На цьому під час обговорення в Медіацентрі Україна наголосив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.
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"Ми чуємо різні розмови, останнє, що в нас на зустрічах громадяни запитували, хтось запустив ІПСО, - чи правда, що тіла, які передаються з репатріації, якщо швидко не вдається ідентифікувати, то їх передають у крематорій, щоб Україна не могла прорахувати та озвучувати втрати своїх військовослужбовців. Я точно готовий сказати, що такого немає, і по кожному тілу йде облік, йде робота, проводиться розслідування для того, щоб зʼясувати, хто це", - наголосив Добросердов.
росія блокує не тільки обмін полоненим, а й репатріацію тіл загиблих військових - Координаційний штаб20.05.24, 20:07 • 22196 переглядiв