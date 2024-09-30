По всіх репатрійованих тілах воїнів ведеться облік та ідентифікація - Уповноважений з питань зниклих безвісти

Щодо всіх тіл загиблих військовослужбовців, які були репатрійовані в Україну, ведеться розслідування та робота щодо їхньої ідентифікації. На цьому під час обговорення в Медіацентрі Україна наголосив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.

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"Ми чуємо різні розмови, останнє, що в нас на зустрічах громадяни запитували, хтось запустив ІПСО, - чи правда, що тіла, які передаються з репатріації, якщо швидко не вдається ідентифікувати, то їх передають у крематорій, щоб Україна не могла прорахувати та озвучувати втрати своїх військовослужбовців. Я точно готовий сказати, що такого немає, і по кожному тілу йде облік, йде робота, проводиться розслідування для того, щоб зʼясувати, хто це", - наголосив Добросердов.

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