По всем репатриированным телам воинов ведется учет и идентификация - Уполномоченный по вопросам пропавших без вести

По всем телам погибших военнослужащих, которые были репатриированы в Украину, ведется расследование и работа по их идентификации. На этом во время обсуждения в Медиацентре Украина отметил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишет УНН.

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"Мы слышим разные разговоры, последнее, что у нас на встречах граждане спрашивали, кто-то запустил ИПСО, - правда ли, что тела, которые передаются по репатриации, если быстро не удается идентифицировать, то их передают в крематорий, чтобы Украина не могла просчитать и озвучивать потери своих военнослужащих. Я точно готов сказать, что такого нет, и по каждому телу идет учет, идет работа, проводится расследование для того, чтобы выяснить, кто это", - подчеркнул Добросердов.

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