ООН: вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 році
Київ • УНН
У вересні 2024 року в Україні загинули 208 цивільних, що стало найбільшою кількістю жертв за рік. Більшість жертв (92%) та пошкоджень інфраструктури (96%) сталися на підконтрольній Україні території.
Упродовж вересня 2024 року в Україні загинули щонайменше 208 цивільних. Це стало місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році. Про це йдеться у заяві моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, пише УНН.
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За даними ООН, щонайменше 208 цивільних осіб було вбито та 1220 поранено в Україні у вересні, що зробило його місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році.
Серед загиблих за цей період, зокрема, дев'ятеро дітей, 76 маленьких українців - отримали поранення.
Також зазначається, що 46% загиблих від атак російських окупантів в Україні були люди старше 60 років.
Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА,
Там також додали, що переважна більшість жертв серед цивільного населення - 92% - та пошкоджень освітніх і медичних установ - 96% - у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні. Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій рф).
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