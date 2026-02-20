$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 3240 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 8374 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 14981 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 17739 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19057 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21562 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38325 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14485 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20697 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29096 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 10167 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 13314 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 19383 перегляди
На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Від початку доби зафіксовано 130 бойових зіткнень, ворог здійснив 2249 обстрілів та застосував 5115 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку ліквідовано 48 окупантів та поранено 33.

На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Ворог застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 65 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два рази — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував, у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів, в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру. Дві спроби агресора покращити своє становище тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 33; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, пункт управління БпЛА, також уражено одну бойову броньовану машину,  11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися двічі покращити своє становище у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів: у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. Дві атаки ще тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Копані.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, противник двічі атакував у районах Степового та Малих Щербаків. Авіаудару зазнали населені пункти Комишуваха та Юліївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

