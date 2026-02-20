На фронте произошло 130 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг применил 5115 дронов-камикадзе и совершил 2249 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 65 авиационных ударов, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник применил 5115 дронов-камикадзе и совершил 2249 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло два боестолкновения. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два раза — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов, в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставков. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Кучерового Яра. Две попытки агрессора улучшить свое положение продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 48 оккупантов и ранили 33; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, пункт управления БпЛА, также поражена одна боевая бронированная машина, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении оккупанты пытались дважды улучшить свое положение в районе Степного. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов: в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки. Две атаки еще продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Копани.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, противник дважды атаковал в районах Степного и Малых Щербаков. Авиаудару подверглись населенные пункты Камышеваха и Юльевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

