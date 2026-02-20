На фронте произошло 130 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе

$43.270.03
19:44 • 1462 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 3178 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 8338 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 14957 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 17720 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19044 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21546 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38295 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14480 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20691 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Популярные новости
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 28958 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 10104 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 13204 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 19248 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа15:31 • 6502 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 19355 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 29068 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 10:00 • 38292 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 60998 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 13:31 • 97011 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 340 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 1642 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 13295 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 38023 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 40645 просмотра
На фронте произошло 130 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С начала суток зафиксировано 130 боевых столкновений, враг совершил 2249 обстрелов и применил 5115 дронов-камикадзе. На Покровском направлении ликвидировано 48 оккупантов и ранено 33.

На фронте произошло 130 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг применил 5115 дронов-камикадзе и совершил 2249 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 65 авиационных ударов, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник применил 5115 дронов-камикадзе и совершил 2249 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло два боестолкновения. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два раза — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов, в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставков. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Кучерового Яра. Две попытки агрессора улучшить свое положение продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 48 оккупантов и ранили 33; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, пункт управления БпЛА, также поражена одна боевая бронированная машина, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении оккупанты пытались дважды улучшить свое положение в районе Степного. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов: в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки. Две атаки еще продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Копани.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, противник дважды атаковал в районах Степного и Малых Щербаков. Авиаудару подверглись населенные пункты Камышеваха и Юльевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки20.02.26, 07:44

Антонина Туманова

Техника
Военное положение
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка