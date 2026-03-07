На фронті відбулося 113 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Окупанти застосували тисячі дронів та сотні КАБів.
Від початку доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ворог здійснив найбільше атак на позиції українських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6562 дрони–камікадзе та здійснив 2471 обстріл населених пунктів та позицій наших військ
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.
На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Графське, Вільча, Зибине та Піщане. Тривають дві штурмові дії противника.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. Одна атака – триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого. Триває одна штурмова дія.
На Слов’янському напрямку противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. Три спроби покращити своє становище окупантами іще тривають.
На Краматорському напрямку агресор один раз атакував у районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.
На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.
На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Вербового та Новогригорівки.
На Гуляйпільському напрямку відбулися 11 атак окупантів: у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого. Дві атаки тривають.
На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.
На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
