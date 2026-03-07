На фронті відбулося 113 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - Генштаб

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 16033 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 36723 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 25445 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 27454 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 46349 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55934 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63178 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44718 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 85746 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30464 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18381 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 12703 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 15888 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень7 березня, 15:20 • 7296 перегляди
Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією16:46 • 5312 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 49518 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 56508 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 85746 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 53595 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 61234 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Александр Стубб
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 15934 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18425 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 21143 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 22794 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 22960 перегляди
Техніка
Фільм
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На фронті відбулося 113 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 946 перегляди

На фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Окупанти застосували тисячі дронів та сотні КАБів.

На фронті відбулося 113 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ворог здійснив найбільше атак на позиції українських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6562 дрони–камікадзе та здійснив 2471 обстріл населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Графське, Вільча, Зибине та Піщане. Тривають дві штурмові дії противника.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. Одна атака – триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого. Триває одна штурмова дія.

На Слов’янському напрямку противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. Три спроби покращити своє становище окупантами іще тривають.

На Краматорському напрямку агресор один раз атакував у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.

Протягом доби Сили оборони знищили понад 1000 окупантів - Генштаб07.03.26, 07:15 • 3540 переглядiв

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 11 атак окупантів: у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами07.03.26, 08:59 • 4018 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна