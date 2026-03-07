$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 16201 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 37293 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 25735 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 27735 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 46601 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56009 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63281 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44741 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 85899 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30476 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Графики отключений электроэнергии
На фронте произошло 113 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

На фронте зафиксировано 113 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты применили тысячи дронов и сотни КАБов.

На фронте произошло 113 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, где враг совершил больше всего атак на позиции украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес один ракетный удар с применением 29 ракет и 58 авиационных ударов – сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6562 дрона-камикадзе и совершил 2471 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино и Песчаное. Продолжаются две штурмовые действия противника.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового. Одна атака – продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки оккупантов в районах Среднего, Нового Мира и Дробышево. Продолжается одна штурмовая действие.

На Славянском направлении противник 12 раз пытался продвинуться вперед в сторону Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазено. Три попытки улучшить свое положение оккупантами еще продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз атаковал в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русиного Яра, Софиевка, Новопавловка. Продолжается одна штурмовая действие врага.

За сутки Силы обороны уничтожили более 1000 оккупантов - Генштаб07.03.26, 07:15 • 3578 просмотров

На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Вербового и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов: в районе Доброполья, Зализничного, Варваровки, Мирного и Зеленого. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами07.03.26, 08:59 • 4026 просмотров

Ольга Розгон

