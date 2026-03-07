На фронте произошло 113 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, где враг совершил больше всего атак на позиции украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес один ракетный удар с применением 29 ракет и 58 авиационных ударов – сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6562 дрона-камикадзе и совершил 2471 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино и Песчаное. Продолжаются две штурмовые действия противника.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового. Одна атака – продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки оккупантов в районах Среднего, Нового Мира и Дробышево. Продолжается одна штурмовая действие.

На Славянском направлении противник 12 раз пытался продвинуться вперед в сторону Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазено. Три попытки улучшить свое положение оккупантами еще продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз атаковал в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русиного Яра, Софиевка, Новопавловка. Продолжается одна штурмовая действие врага.

На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Вербового и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов: в районе Доброполья, Зализничного, Варваровки, Мирного и Зеленого. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

