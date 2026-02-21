$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 19029 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 18117 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 27266 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 27662 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 24436 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 22538 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 26365 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36370 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27570 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31498 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
На фронті 21 лютого відбулося 121 бойове зіткнення - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Від початку доби 21 лютого на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів, застосували дрони-камікадзе та здійснили обстріли.

Від початку доби 21 лютого на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

російські окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 68 авіаційних ударів, скинувши 178 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5522 дрони-камікадзе та здійснив 2411 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 55 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема двічі - із застосуванням РСЗВ. Окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Дворічанське. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку атак агресора не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 поранено; знищено та пошкоджено 15 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 213 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів. Також пошкоджено один танк та три артилерійські системи, знищено склад ПММ, 4 РЕБ, пункт управління БпЛА, одне укриття, іще 15 укриттів ворога - уражено та пошкоджено.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище у бік Запорізького. Одна з цих спроб ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака окупантів: у районі Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого та Гуляйполя. Два штурми іще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".

Євген Устименко

