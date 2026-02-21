На фронте 21 февраля произошло 121 боевое столкновение - Генштаб ВСУ

С начала суток 21 февраля на фронте произошло 121 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

российские оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 68 авиационных ударов, сбросив 178 управляемых авиабомб. Кроме того, применили 5522 дрона-камикадзе и совершили 2411 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 55 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе дважды - с применением РСЗО. Оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив четыре КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Двуречанское. Боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Песчаного. Активных штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть атак оккупантов в районах Грековки, Ставков, Дробышево и Масляковки. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Дроновки и Закитного. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении атак агрессора не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и Муравка. Четыре попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 57 оккупантов и 23 ранено; уничтожено и повреждено 15 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 213 БпЛА различных типов. Поражено 5 укрытий оккупантов. Также поврежден один танк и три артиллерийские системы, уничтожен склад ГСМ, 4 РЭБ, пункт управления БпЛА, одно укрытие, еще 15 укрытий врага - поражены и повреждены.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Запорожского. Одна из этих попыток еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошла 31 атака оккупантов: в районе Зализничного, Староукраинки, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья, Загорного, Мирного, Горького и Гуляйполя. Два штурма еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Напомним

В ночь на 21 февраля в российской Удмуртии прозвучали взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".