На фронті 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення: деталі Генштабу ЗСУ

1 листопада, 14:21 • 17550 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 32171 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 40915 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 63056 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 58813 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39547 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53058 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43368 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37314 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36700 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер1 листопада, 12:55 • 10472 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 19770 перегляди
Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи1 листопада, 13:47 • 12136 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії1 листопада, 15:47 • 12721 перегляди
На Покровському напрямку командування рф наказало розстрілювати жінок-військових, які відмовляються йти у бій - партизани16:11 • 6802 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 63053 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 58809 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 72760 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 66021 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 57860 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Музикант
Кирило Буданов
Україна
Дніпропетровська область
Покровськ
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 19779 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 40915 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 72762 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 45123 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 53568 перегляди
На фронті 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення: деталі Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 760 перегляди

1 листопада на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення, ворог завдав три ракетні та 58 авіаційних ударів. Здійснено 3159 ударів дронами-камікадзе та 2790 артилерійських обстрілів.

На фронті 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення: деталі Генштабу ЗСУ

З початку доби 1 листопада на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб.

Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

У розвідці США попереджають про налаштованість путіна продовжувати війну в Україні - NBC News29.10.25, 03:18 • 19405 переглядiв

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 - безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Щербаки, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення. Степове зазнало авіаційного удару некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожийштурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

Нагадаємо

За добу 31 жовтня російські війська втратили 900 солдатів та 349 БпЛА, за даними Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 становлять 1142730 особового складу.

"Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"31.10.25, 17:34 • 3692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України