На фронті 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення: деталі Генштабу ЗСУ

З початку доби 1 листопада на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб.

Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 - безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Щербаки, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення. Степове зазнало авіаційного удару некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожийштурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

Нагадаємо

За добу 31 жовтня російські війська втратили 900 солдатів та 349 БпЛА, за даними Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.25 становлять 1142730 особового складу.

