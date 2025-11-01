На фронте 1 ноября произошло 131 боевое столкновение: детали Генштаба ВСУ

С начала суток 1 ноября на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 3 159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2 790 артиллерийских обстрелов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупанта, из них 33 - безвозвратно. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждено шесть автомобилей противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное подверглось авиационному удару неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

Напомним

За сутки 31 октября российские войска потеряли 900 солдат и 349 БпЛА, по данным Генштаба ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 составляют 1142730 личного состава.

