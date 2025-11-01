На фронте 1 ноября произошло 131 боевое столкновение: детали Генштаба ВСУ

$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 17027 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 30987 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 39638 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 61570 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 57562 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 39397 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 52937 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43305 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37292 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36682 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 61564 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 57556 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71886 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 65562 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 57416 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 18829 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 39639 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71889 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 44736 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 53176 просмотра
На фронте 1 ноября произошло 131 боевое столкновение: детали Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 520 просмотра

1 ноября на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение, враг нанес три ракетных и 58 авиационных ударов. Осуществлено 3159 ударов дронами-камикадзе и 2790 артиллерийских обстрелов.

На фронте 1 ноября произошло 131 боевое столкновение: детали Генштаба ВСУ

С начала суток 1 ноября на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 3 159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2 790 артиллерийских обстрелов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

В разведке США предупреждают о настроенности Путина продолжать войну в Украине - NBC News29.10.25, 03:18 • 19405 просмотров

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупанта, из них 33 - безвозвратно. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждено шесть автомобилей противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное подверглось авиационному удару неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

Напомним

За сутки 31 октября российские войска потеряли 900 солдат и 349 БпЛА, по данным Генштаба ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 составляют 1142730 личного состава.

"Скажите своему начальнику, чтобы прекратил войну": в Украине отреагировали на заявления рф о переговорах в "стамбульском формате"31.10.25, 17:34 • 3688 просмотров

Вадим Хлюдзинский

