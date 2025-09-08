На Франківщині викрили групу, яка тероризувала бізнес в Україні: серед затриманих - "смотрящий" Коломиї
Київ • УНН
Правоохоронці Івано-Франківщини викрили 12 учасників організованої злочинної групи, яка вимагала гроші у підприємців у кількох регіонах України. Загальна сума вимог склала понад 828 тисяч доларів США.
Правоохоронці Івано-Франківської області викрили 12 учасників організованої злочинної групи, яка протягом півтора року системно вимагала гроші у підприємців у кількох регіонах України. Серед підозрюваних - "смотрящий" за Коломиєю та районом та його спільники, які діяли за єдиною схемою залякування та шантажу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, угруповання працювало з лютого 2024 року по серпень 2025-го. Потерпілому нав’язували неіснуючі борги, застосовували фізичне насильство, погрожували рідним та змушували підписувати фіктивні розписки. Організатор, відомий як "смотрящий" за Коломиєю, координував діяльність групи, а його найближчий спільник – кримінальний авторитет зі статусом "бродяги" - фактично виступав співорганізатором. До схеми також залучали "смотрящих" з інших міст та їхніх виконавців.
Від дій злочинців постраждали щонайменше четверо мешканців Івано-Франківщини. Загальна сума вимог склала понад 828 тисяч доларів США
Найгучніший випадок зафіксували у серпні 2025 року: у Яремче в підприємця вимагали 800 тисяч доларів, застосовували насильство та погрожували його дружині, змусивши її підписати "розписку" про вигаданий борг у 300 тисяч доларів. Під час передачі грошей зловмисників затримали.
У межах спецоперації правоохоронці провели 28 обшуків у шести областях та у Києві й Одесі, вилучивши 7 елітних автомобілів, понад 28 тисяч доларів США, 655 євро, 27,8 тисяч гривень, вогнепальну зброю, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.
Наразі 10 підозрюваних перебувають під вартою без права застави, один - з можливістю внесення застави, щодо ще одного триває розгляд клопотання. Також вирішується питання про арешт вилученого майна.
