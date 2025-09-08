$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 4684 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
08:37 • 11492 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 17284 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 22774 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 37170 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59990 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 74485 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79546 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123484 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 105063 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123484 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони 6 вересня, 06:10 • 105063 перегляди
На Франківщині викрили групу, яка тероризувала бізнес в Україні: серед затриманих - "смотрящий" Коломиї

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Правоохоронці Івано-Франківщини викрили 12 учасників організованої злочинної групи, яка вимагала гроші у підприємців у кількох регіонах України. Загальна сума вимог склала понад 828 тисяч доларів США.

На Франківщині викрили групу, яка тероризувала бізнес в Україні: серед затриманих - "смотрящий" Коломиї

Правоохоронці Івано-Франківської області викрили 12 учасників організованої злочинної групи, яка протягом півтора року системно вимагала гроші у підприємців у кількох регіонах України. Серед підозрюваних - "смотрящий" за Коломиєю та районом та його спільники, які діяли за єдиною схемою залякування та шантажу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, угруповання працювало з лютого 2024 року по серпень 2025-го. Потерпілому нав’язували неіснуючі борги, застосовували фізичне насильство, погрожували рідним та змушували підписувати фіктивні розписки. Організатор, відомий як "смотрящий" за Коломиєю, координував діяльність групи, а його найближчий спільник – кримінальний авторитет зі статусом "бродяги" - фактично виступав співорганізатором. До схеми також залучали "смотрящих" з інших міст та їхніх виконавців.

Від дій злочинців постраждали щонайменше четверо мешканців Івано-Франківщини. Загальна сума вимог склала понад 828 тисяч доларів США 

– повідомили в ОГП. 

Найгучніший випадок зафіксували у серпні 2025 року: у Яремче в підприємця вимагали 800 тисяч доларів, застосовували насильство та погрожували його дружині, змусивши її підписати "розписку" про вигаданий борг у 300 тисяч доларів. Під час передачі грошей зловмисників затримали.

Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді05.09.25, 13:56 • 3640 переглядiв

У межах спецоперації правоохоронці провели 28 обшуків у шести областях та у Києві й Одесі, вилучивши 7 елітних автомобілів, понад 28 тисяч доларів США, 655 євро, 27,8 тисяч гривень, вогнепальну зброю, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі 10 підозрюваних перебувають під вартою без права застави, один - з можливістю внесення застави, щодо ще одного триває розгляд клопотання. Також вирішується питання про арешт вилученого майна.

Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця08.09.25, 13:50 • 758 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
Бюро економічної безпеки України
Україна
Одеса
Київ