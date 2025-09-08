На Франковщине разоблачили группу, которая терроризировала бизнес в Украине: среди задержанных - "смотрящий" Коломыи
Правоохранители Ивано-Франковщины разоблачили 12 участников организованной преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателей в нескольких регионах Украины. Общая сумма требований составила более 828 тысяч долларов США.
Правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили 12 участников организованной преступной группы, которая в течение полутора лет системно вымогала деньги у предпринимателей в нескольких регионах Украины. Среди подозреваемых - "смотрящий" за Коломыей и районом и его сообщники, действовавшие по единой схеме запугивания и шантажа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, группировка работала с февраля 2024 года по август 2025-го. Потерпевшему навязывали несуществующие долги, применяли физическое насилие, угрожали родным и заставляли подписывать фиктивные расписки. Организатор, известный как "смотрящий" за Коломыей, координировал деятельность группы, а его ближайший сообщник – криминальный авторитет со статусом "бродяги" - фактически выступал соорганизатором. К схеме также привлекали "смотрящих" из других городов и их исполнителей.
От действий преступников пострадали по меньшей мере четверо жителей Ивано-Франковской области. Общая сумма требований составила более 828 тысяч долларов США
Самый громкий случай зафиксировали в августе 2025 года: в Яремче у предпринимателя требовали 800 тысяч долларов, применяли насилие и угрожали его жене, заставив ее подписать "расписку" о вымышленном долге в 300 тысяч долларов. Во время передачи денег злоумышленников задержали.
В рамках спецоперации правоохранители провели 28 обысков в шести областях и в Киеве и Одессе, изъяв 7 элитных автомобилей, более 28 тысяч долларов США, 655 евро, 27,8 тысяч гривен, огнестрельное оружие, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Сейчас 10 подозреваемых находятся под стражей без права залога, один - с возможностью внесения залога, по еще одному продолжается рассмотрение ходатайства. Также решается вопрос об аресте изъятого имущества.
