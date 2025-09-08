На Франковщине разоблачили группу, которая терроризировала бизнес в Украине: среди задержанных - "смотрящий" Коломыи

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:57 • 4750 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 11563 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 17344 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 22826 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 37218 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 60018 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74517 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79550 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 123525 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 105101 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
46%
754мм
Популярные новости
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 18625 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 22611 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 21384 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 23287 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 12149 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 23305 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 21404 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 22630 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 123528 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 105104 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 23305 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 25866 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 30816 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 62698 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 119872 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
YouTube
Instagram
Facebook

На Франковщине разоблачили группу, которая терроризировала бизнес в Украине: среди задержанных - "смотрящий" Коломыи

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Правоохранители Ивано-Франковщины разоблачили 12 участников организованной преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателей в нескольких регионах Украины. Общая сумма требований составила более 828 тысяч долларов США.

На Франковщине разоблачили группу, которая терроризировала бизнес в Украине: среди задержанных - "смотрящий" Коломыи

Правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили 12 участников организованной преступной группы, которая в течение полутора лет системно вымогала деньги у предпринимателей в нескольких регионах Украины. Среди подозреваемых - "смотрящий" за Коломыей и районом и его сообщники, действовавшие по единой схеме запугивания и шантажа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, группировка работала с февраля 2024 года по август 2025-го. Потерпевшему навязывали несуществующие долги, применяли физическое насилие, угрожали родным и заставляли подписывать фиктивные расписки. Организатор, известный как "смотрящий" за Коломыей, координировал деятельность группы, а его ближайший сообщник – криминальный авторитет со статусом "бродяги" - фактически выступал соорганизатором. К схеме также привлекали "смотрящих" из других городов и их исполнителей.

От действий преступников пострадали по меньшей мере четверо жителей Ивано-Франковской области. Общая сумма требований составила более 828 тысяч долларов США 

– сообщили в ОГП. 

Самый громкий случай зафиксировали в августе 2025 года: в Яремче у предпринимателя требовали 800 тысяч долларов, применяли насилие и угрожали его жене, заставив ее подписать "расписку" о вымышленном долге в 300 тысяч долларов. Во время передачи денег злоумышленников задержали.

Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье05.09.25, 13:56 • 3642 просмотра

В рамках спецоперации правоохранители провели 28 обысков в шести областях и в Киеве и Одессе, изъяв 7 элитных автомобилей, более 28 тысяч долларов США, 655 евро, 27,8 тысяч гривен, огнестрельное оружие, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Сейчас 10 подозреваемых находятся под стражей без права залога, один - с возможностью внесения залога, по еще одному продолжается рассмотрение ходатайства. Также решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Обещал повлиять на ТЦК за 35 000 долларов: правоохранители задержали военнослужащего08.09.25, 13:50 • 804 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Бюро экономической безопасности Украины
Украина
Одесса
Киев