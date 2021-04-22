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На фракції "Слуги народу" розпочнуть зі співбесіди з кандидатом у міністри енергетики Галущенком

На фракції "Слуги народу" розпочнуть зі співбесіди з кандидатом у міністри енергетики Галущенком

Київ • УНН

 • 16421 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу" розпочнуть зі співбесіди з кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком. Наразі кандидат на посаду один. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник голови президентської фракції “Слуга народу” у парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

Цитата:

“Близько 19:00 має розпочатися фракція. Спочатку заслухаємо пана Галущенка - кандидата на посаду міністра енергетики. (Кандидат на посаду - ред.) поки один”, — сказав Корнієнко.

Деталі

За його словами, питання щодо вечірки, яку під час карантину влаштував нардеп від "СН" Микола Тищенко, та візиту нардепа від "СН" Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка у Білорусь залишається в порядку денному засідання.

“Попередньо, так. Ми планували це обговорити”, — сказав Корнієнко.

Окрім того, Корнієнко зазначив, що в нього немає інформації, що Тищенко та Шевченко не планують долучитися до засідання у режимі відеоконференції через Zoom.

“Але подивимося, чи будуть, чи схочуть, чи зможуть вони”, — додав Корнієнко.

Доповнення

Фракція “Слуга народу” планує 22 квітня зібратися на засідання. На порядку денному обговорення ситуації щодо вечірки, яку під час карантину влаштував нардеп Микола Тищенко, та візит Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка. Також нардепи розглянуть законопроекти і проведуть співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики.

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що парламентська фракція “Слуги народу” приступила до вивчення кандидатури Германа Галущенка як потенційного претендента на посаду міністра енергетики.

Контекст

Ще кілька днів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже понад рік (з березня 2020 року — ред.) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 року без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентарів.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення  Вітренка на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування пройшло 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра, практично прирівнявши виконувача обов’язків до міністра.

Наприкінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренка з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

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