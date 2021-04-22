"Слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Цитата

“Фракція скинула біографію Германа Галущенко на посаду міністра енергетики. Судячи з усього, енергетики таки в країні перевелися. Галущенко не має відношення до галузі, він юрист. Виходячи з того, в якій прекрасній позі зараз українська енергетика, призначати туди юриста добре, якщо тільки він націлений на вибивання 80 мільярдів боргів у населення за комуналку. А не на відродження втраченої галузі”, — написала Василевська-Смаглюк.

Контекст

Ще кілька днів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже більше року (з березня 2020 року — ред.) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 роки без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентаріїв.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренко на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування пройшло 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра практично прирівнявши виконуючого обов’язки до міністра.

На початку кінці березня — початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренко з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мінюсті і адміністрації президента.

У декларації Галущенко значиться будинок площею 317 кв.м. в селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв.м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що знаходяться у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями MERCEDES і Land Rover. У Галущенко є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

Ситуація в енергетичній галузі

Профспілка працівників вугільної промисловості недавно повідомила, що з початку 2021 року заборгованість по всіх галузях збільшилася на 58%, а по вугільній промисловості — більш ніж в 2 рази. Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. За даними профспілкової організації, на сьогодні працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року 1,046 млрд грн.

Що стосується боргів населення за поставку енергоресурсів, то вони також постійно наростають. На кінець лютого 2021 року заборгованість населення з оплати комуналки становила за: постачання і розподіл природного газу — 34,2 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води — 27,4 млрд грн, поставку і розподіл електричної енергії — 8,0 млрд грн.

Крім того, залишається закритими цілий ряд гострих питань, наприклад, щодо імпорту електроенергії з Білорусі.