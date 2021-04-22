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"Слуги" рассматривают кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики

"Слуги" рассматривают кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики

Киев  •  УНН

 • 18196 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Парламентская фракция “Слуги народа” приступила к изучению кандидатуры Германа Галущенко как потенциального претендента на должность министра энергетики. Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, пишет УНН.

Цитата

“Фракция сбросила биографию Германа Галущенко на должность министра энергетики. Судя по всему, энергетики таки в стране перевелись. Галущенко не имеет отношения к отрасли, он юрист. Исходя из того, в какой прекрасной позе сейчас украинская энергетика, назначать туда юриста хорошо, если только он нацелен на выбивание 80 миллиардов долгов у населения за коммуналку. А не на возрождение потерянной отрасли”, — написала Василевская-Смаглюк.

Контекст

Еще несколько дней тому появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже больше года (с марта 2020 года — ред.) остаётся вакантной, будет претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года ВР первый раз провалила назначение Витренка на должность министра. Повторное и также неудачное голосование прошло 28 января 2021 года. Однако, позднее, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В начале конце марта — начале апреля 2021 года появилась информация о вероятном уходе Витренка с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.

Кто такой Галущенко

Галущенко был назначен на должность вице-президента “Энергоатома” в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и администрации президента.

В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв.м. в селе Солтанивка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв.м, также несколько земельных участков и еще две квартиры в столице, находящиеся в совместной собственности с женой. Семья пользуется автомобилями MERCEDES и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тысячи долларов.

Ситуация в энергетической отрасли

Профсоюз работников угольной промышленности недавно сообщил, что с начала 2021 года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности — более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашения задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы. По данным профсоюзной организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

Что касается долгов населения за поставку энергоресурсов, то они также постоянно нарастают. На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за: поставку и распределение природного газа — 34,2 млрд грн, поставку тепловой энергии и горячей воды — 27,4 млрд грн, поставку и распределение электрической энергии — 8,0 млрд грн.

Кроме того, остается не закрытыми целый ряд острых вопросов, например, касательно импорта электроэнергии из Беларуси.

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