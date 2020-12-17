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Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, не підтримала постанову про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали 186 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики

“Кандидат має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики, з 2016 року працював на керівних посадах в НАК “Нафтогаз”, де, зокрема, відповідав за успішний судовий процес проти “Газпрому” в Стокгольмському арбітражі. Глибоке розуміння енергетичного сектору необхідне для завершення його успішної трансформації. Для цього в тому числі потрібен мандат першого віце-прем’єр-міністра”, - сказав під час представлення кандидата Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сам Вітренко під час виступу заявив, що “не міг відмовити” Прем’єр-міністру, який запропонував йому стати кандидатом на зазначену посаду.

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив, що комітет рекомендував ВР щодо призначення Вітренка визначитись шляхом голосування.

Зазначимо, за інформацією нардепів, комітет з питань енергетики ВР не підтримав кандидатуру Вітренко.

Як повідомляв УНН, на початку тижня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.

Юрій Вітренко до травня 2020 року виконував обов’язки виконавчого директора НАК “Нафтогаз”.

У грудні 2019-го він підписав із Газпромом контракт про транзит російського газу на 5 років.

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