Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, не підтримала постанову про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали 186 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Кандидат має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики, з 2016 року працював на керівних посадах в НАК “Нафтогаз”, де, зокрема, відповідав за успішний судовий процес проти “Газпрому” в Стокгольмському арбітражі. Глибоке розуміння енергетичного сектору необхідне для завершення його успішної трансформації. Для цього в тому числі потрібен мандат першого віце-прем’єр-міністра”, - сказав під час представлення кандидата Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Сам Вітренко під час виступу заявив, що “не міг відмовити” Прем’єр-міністру, який запропонував йому стати кандидатом на зазначену посаду.
Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив, що комітет рекомендував ВР щодо призначення Вітренка визначитись шляхом голосування.
Зазначимо, за інформацією нардепів, комітет з питань енергетики ВР не підтримав кандидатуру Вітренко.
Як повідомляв УНН, на початку тижня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.
Юрій Вітренко до травня 2020 року виконував обов’язки виконавчого директора НАК “Нафтогаз”.
У грудні 2019-го він підписав із Газпромом контракт про транзит російського газу на 5 років.