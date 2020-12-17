Кандидата в міністри енергетики Вітренко “розтерзали” на профільному комітеті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Перший заступник голови енергетичного комітету ВР Олексій Кучеренко пригадав кандидату на посаду міністра енергетики Юрію Вітренко його попередні антидосягнення. Дискусія відбулась сьогодні на позачерговому засіданні комітету, передає УНН.
“На превеликий жаль, єдиний позитив — це те, що уряд нарешті схаменувся і зрозумів потребу у віце-прем’єрові з енергетики. Причому це не тільки проблеми Укрнафтогазу, це проблеми вугільної галузі, енергоринку, комуналки, місцевих громад, бюджетів і теплокомуенерго, водоканалів так само. Тому, на скільки Юрій Юрійович до цього готовий, питання риторичне — абсолютно не готовий”, — прокоментував Кучеренко.
Він звернув увагу на те, що за часів "господарювання" Вітренка в “Нафтогазі” всі підприємства теплокомуенерго стали вкрай збитковими.
“Борги на рівні 45 млрд. ТЕЦи збиткові, з місцевими бюджетами проводиться політика списання за борги теплокомуненерго. Тобто, повірте мені, це все, якщо буде прийнято рішення, — буде велика біда”, — наголосив він.
Далі Кучеренко привів декілька прикладів непрофесійної роботи Юрія Вітренка і навіть уточнив, щоб той не ображався.
“Це стосується як державних компаній, а це в першу чергу іде мова про УВГ і про Укртрансгаз, які ви просто загнали в борги величезні, і зараз ніхто не знає, що з цим робити. Але так само контрагенти теплокомуненерго та інші стали вкрай збитковими, сума боргів на сьогодні 114 млрд”, — підкреслив Кучеренко.
Наразі робоча група уряду з’ясовує причини провалу програми за 2020 рік, вказує Кучеренко.
“А може дочекатися результатів тієї робочої групи, а хто ж провалив цю програму? Тому я в цій ситуації навіть не хочу пригадувати історії про спробу скупити у 2013 році борги (за вугілля — ред.) за 30% — це бізнесові оборудки від компанії, якою, як розумію, володіли Ви*. І я в цій ситуації вважаю, що цей вибір вкрай невдалий, тому, вибачте, я особисто і наша політична сила, наші колеги не будемо вашу кандидатуру підтримувати, закликаю теж саме зробити й колегам, бо відповідальність наша спільна з вами”, — резюмував Кучеренко.
*Йдеться про спробу скупити борги державної компанії “Вугілля України” з дисконтом 70%. Детально тут.
Нагадаємо, керований в тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% до 6,3 грн за кубометр.
При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.