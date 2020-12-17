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Кандидата в міністри енергетики Вітренко “розтерзали” на профільному комітеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Перший заступник голови енергетичного комітету ВР Олексій Кучеренко пригадав кандидату на посаду міністра енергетики Юрію Вітренко його попередні антидосягнення. Дискусія відбулась сьогодні на позачерговому засіданні комітету, передає УНН.

Кандидата в міністри енергетики Вітренко “розтерзали” на профільному комітеті

“На превеликий жаль, єдиний позитив — це те, що уряд нарешті схаменувся і зрозумів потребу у віце-прем’єрові з енергетики. Причому це не тільки проблеми Укрнафтогазу, це проблеми вугільної галузі, енергоринку, комуналки, місцевих громад, бюджетів і теплокомуенерго, водоканалів так само. Тому, на скільки Юрій Юрійович до цього готовий, питання риторичне — абсолютно не готовий”, — прокоментував Кучеренко.

Він звернув увагу на те, що за часів "господарювання" Вітренка в “Нафтогазі” всі підприємства теплокомуенерго стали вкрай збитковими.

“Борги на рівні 45 млрд. ТЕЦи збиткові, з місцевими бюджетами проводиться політика списання за борги теплокомуненерго. Тобто, повірте мені, це все, якщо буде прийнято рішення, — буде велика біда”, — наголосив він.

Далі Кучеренко привів декілька прикладів непрофесійної роботи Юрія Вітренка і навіть уточнив, щоб той не ображався.

“Це стосується як державних компаній, а це в першу чергу іде мова про УВГ і про Укртрансгаз, які ви просто загнали в борги величезні, і зараз ніхто не знає, що з цим робити. Але так само контрагенти теплокомуненерго та інші стали вкрай збитковими, сума боргів на сьогодні 114 млрд”, — підкреслив Кучеренко.

Наразі робоча група уряду з’ясовує причини провалу програми за 2020 рік, вказує Кучеренко.

“А може дочекатися результатів тієї робочої групи, а хто ж провалив цю програму? Тому я в цій ситуації навіть не хочу пригадувати історії про спробу скупити у 2013 році борги (за вугілля — ред.) за 30% — це бізнесові оборудки від компанії, якою, як розумію, володіли Ви*. І я в цій ситуації вважаю, що цей вибір вкрай невдалий, тому, вибачте, я особисто і наша політична сила, наші колеги не будемо вашу кандидатуру підтримувати, закликаю теж саме зробити й колегам, бо відповідальність наша спільна з вами”, — резюмував Кучеренко.

*Йдеться про спробу скупити борги державної компанії “Вугілля України” з дисконтом 70%. Детально тут.

Нагадаємо, керований в тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% до 6,3 грн за кубометр.

При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.

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