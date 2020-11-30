Вітренко вимагає від Нафтогазу 4 млн доларів за "досягнення вагомих цілей" і посаду міністра енергетики

Свої претензії він пояснює виграшем НАК "Нафтогазу" в Стокгольмському суді над російським "Газпромом", за яку топ-менеджмент газової компанії виписав собі премію в розмірі 1% від загальної суми перемоги в 2,9 млрд доларів.

Вітренко скаржиться суду, що половину премії йому виплатили, а решта - 4 млн доларів ні. При цьому Вітренко в суді посилається на конституційні права заробляти на життя.

"Конституція України, проголосивши Україну соціальною, правовою державою, визначила зміст і спрямованість діяльності держави, зокрема її обов'язок за твердженням, забезпечення і гарантування прав і свобод людини. Складовою цього обов'язку є забезпечення державою соціальної спрямованості економіки, створення і забезпечення можливостей для суспільства заробляти собі на життя працею і своєчасно отримувати винагороду за працю", - аргументує свій позов на 4 млн доларів Вітренко.

За даними УНН, крім матеріальної виплати, Вітренко вимагає від керівництва країни призначити його міністром енергетики.

Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

У листопаді НАК "Нафтогаз України" підвищив ціну на газ для населення на 35% (6,33 гривень за кубометр).