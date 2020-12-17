Кандидата в министры энергетики Витренко "растерзали" на профильном комитете

"К большому сожалению, единственный позитив - это то, что правительство наконец опомнилось и поняло потребность в вице-премьере по энергетике. Причем это не только проблемы Укрнафтогаза, это проблемы угольной отрасли, энергорынка, коммуналки, местных общин, бюджетов и теплокоммуэнерго, водоканалов так же. Поэтому, насколько Юрий Юрьевич к этому готов, вопрос риторический - совершенно не готов", - прокомментировал Кучеренко.

Он обратил внимание на то, что во времена "хозяйствования" Витренко в "Нафтогазе" все предприятия теплокоммуэнерго стали крайне убыточными.

"Долги на уровне 45 млрд. ТЭЦы убыточные, с местными бюджетами проводится политика списания по долгам теплокоммунэнерго. То есть, поверьте мне, это все, если будет принято решение, - будет большая беда", - подчеркнул он.

Далее Кучеренко привел несколько примеров непрофессиональной работы Юрия Витренко и даже уточнил, чтобы тот не обижался.

"Это касается как государственных компаний, а это в первую очередь идет речь о УВГ и о Укртрансгазе, которые вы просто загнали в долги огромные, и сейчас никто не знает, что с этим делать. Но так же контрагенты теплокоммунэнерго и другие стали крайне убыточными, сумма долгов на сегодня 114 млрд", - подчеркнул Кучеренко.

На сегодня рабочая группа правительства выясняет причины провала программы 2020 года, указывает Кучеренко.

"А может дождаться результатов той рабочей группы, а кто провалил эту программу? Поэтому я в этой ситуации даже не хочу вспоминать истории о попытке скупить в 2013 году долги (угля - ред.) 30% - это бизнес соглашения от компании, которой, как понимаю, владели Вы*. И я в этой ситуации считаю, что этот выбор крайне неудачен, так, извините, я лично и наша политическая сила, наши коллеги не будем вашу кандидатуру поддерживать, призываю тоже самое сделать и коллегам, потому что ответственность наша общая с вами", - резюмировал Кучеренко.

*Речь идет о попытке скупить долги государственной компании "Уголь Украины" с дисконтом 70%. Подробно здесь.

Напомним, управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020-го убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% до 6,3 грн за кубометр.

При этом Витренко считает, что "Нафтогаз" недоплатил ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения".