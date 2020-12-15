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Пов'язують з Коломойським та "сім'єю" Януковича: журналіст розповів про претендента на главу Міненерго Вітренко

Київ • УНН

 • 14558 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Інформацію УНН про розгляд кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики підтверджують експерти. Що відомо про нього, крім того, що він син Наталії Вітренко, яка критикує владу, розповів журналіст Сергій Лямець у себе в Facebook.

Пов'язують з Коломойським та "сім'єю" Януковича: журналіст розповів про претендента на главу Міненерго Вітренко

По-перше, він пов’язує Вітренко з бізнесменом Ігорем Коломойським, наближеним до Президента Володимира Зеленського. За словами Лямцева, Вітренко майже віддав “Укрнафту” бізнесменові.

“Отже, це не просто чутки. Юрій Вітренко може стати новим міністром енергетики України. Парадоксально! Людина, яка свого часу посмівла отримати собі мільйони доларів премії, а потім майже віддала „Укрнафту“ в руки Ігоря Коломойського, — тепер йде на підвищення. Хотілося б зрозуміти, невже в оточенні Володимира Зеленського нікому відкрити Google і забити в пошуковий рядок „Юрій Вітренко“?”, — написав він.

Зокрема, за даними Лямцева, Вітренко допомагав Коломойському поділити “Укрнафту” таким чином, щоб гроші дісталися Коломойському, а борги — державі.

“Співпрацював з Ігорем Коломойським. На поверхні, Вітренко щільно загравав з „соросятами“, проштовхуючи в компанії незалежну наглядову раду. А по факту, понад рік покривав схеми Коломойського і допомагав тому розділити компанію на дві частини. Подейкують, що нафтова частина з родовищами відійшла б олігархові, а газова з боргами перед Податковою — державі. Не знаю, але Коболєв (глава НАК „Нафтогаз“) переграв і звільнив Вітренко, за що той на нього образився”, — зазначив Лямець.

По-друге журналіст викрив Вітренко в спробі провернути разом з “сім’єю” президента Віктора Януковича схему з вугіллям напередодні Євромайдану.

“Якийсь інвестиційний банк AyA Capital готувався скупити борги державної компанії „Вугілля України“ з дисконтом 70%! А потім — пред’явити їх державі до погашення, адже (як виявилося) за цими боргами існує ціла державна гарантія. Це означає, що тобі повернуть всі 100% боргів з держбюджету. Уявіть собі масштаб схематоза! Купив за 30% — почекав день! — погасив за 100%. Обсяг вкладень — 900 млн грн. Прибуток — 2100 млн грн. За тодішнім курсом 8 це приблизно 260 доларів”, — заявив Лямець.

За інформацією журналіста, власником даного банку був Вітренко.

“Син знаменитого політика 1990-х Наталії Вітренко. Зрозуміло, що не всі 260 мільйонів доларів він планував покласти собі в кишеню. Напевно це була одна з операцій так званої „Сім’ї“. Знаючі люди показували нам в сторону ексміністра енергетики Едуарда Ставицького. Але все ж, я впевнений, мільйонів 100 доларів Вітренко явно міг отримати”, — прокоментував Лямець.

Нагадаємо, керований в тому числі Вітренко НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у розмірі 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на 35% до 6,3 грн за кубометр.

При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.

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