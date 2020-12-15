Связывают с Коломойским и "семьей" Януковича: журналист рассказал о претенденте на главу Минэнерго Витренко

Во-первых, он связывает Витренко с бизнесменом Игорем Коломойским, приближённым к Президенту Владимиру Зеленскому. По словам Лямца, Витренко почти отдал “Укрнафту” бизнесмену.

“Итак, это не просто слухи. Юрий Витренко может стать новым министром энергетики Украины. Парадоксально! Человек, в свое время посмевший получить себе миллионы долларов премии, а затем почти отдавший „Укрнафту“ в руки Игоря Коломойского, — теперь идет на повышение. Хотелось бы понять, неужели в окружении Владимира Зеленского некому открыть Google и забить в поисковую строку „Юрий Витренко“?”, — написал он.

В частности, по данным Лямца, Витренко помогал Коломойскому поделить “Укрнафту” таким образом, чтоб деньги достались Коломойскому, а долги — государству.

“Плотно сотрудничал с Игорем Коломойским. На поверхности, Витренко плотно заигрывал с „соросятами“, проталкивая в компании независимый набсовет. А по факту, более года покрывал схемы Коломойского и помогал тому разделить компанию на две части. Поговаривают, что нефтяная часть с месторождениями отошла бы олигарху, а газовая с долгами перед Налоговой — государству. Не знаю, но Коболев (глава НАК „Нафтогаз“) переиграл и уволил Витренко, за что тот на него обиделся”, — отметил Лямец.

Во-вторых журналист уличил Витренко в попытке провернуть вместе с “семьей” президента Виктора Януковича схему с углём накануне Евромайдана.

“Некий инвестиционный банк AyA Capital готовился скупить долги государственной компании „Уголь Украины“ с дисконтом 70%! А затем — предъявить их государству к погашению, ведь (как оказалось) по этим долгам существует целая государственная гарантия. Это значит, что тебе вернут все 100% долгов из госбюджета. Представьте себе масштаб схематоза! Купил за 30% — подождал день! — погасил за 100%. Объем вложений — 900 млн грн. Прибыль — 2100 млн грн. По тогдашнему курсу 8 это примерно 260 долларов”, — заявил Лямец.

По информации журналиста, владельцем данного банка был Витренко.

“Сын знаменитой политика 1990-х Натальи Витренко. Понятно, что не все 260 миллионов долларов он планировал положить себе в карман. Наверняка это была одна из операций так называемой „Семьи“. Знающие люди показывали нам в сторону экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Но все же, я уверен, миллионов 100 долларов Витренко явно мог получить”, — прокомментировал Лямец.

Напомним, руководимый в том числе Витренко НАК “Нафтогаз” получил за первое полугодие 2020 года убыток в размере 11,5 млрд грн. В ноябре “Нафтогаз” поднял цену на газ для населения на 35% до 6,3 грн за кубометр.

При этом Витренко считает, что “Нафтогаз” недоплатил ему 4 млн долларов премий за “весомые достижения”.