Кадрові зміни в уряді: нардеп назвав п’ять претендентів на портфелі міністрів

“Ну ось що і говорив: 1) Вітренко: перший-віце - міністр енергетики 2) Шкарлет: Міносвіти 3) Опімах: Мінекології 4) (Роман) Лещенко: Мінагро 5) Лапутіна: Мінвет. Немчинова поки залишають міністром КМУ без змін. Сьогодні коаліція о 18:30 їх проспівбесідує”, - написав нардеп.

Зазначимо, раніше сьогодні народний депутат Олександр Качура повідомив, що на сьогоднішньому засіданні парламентської фракції "Слуга народу" розглянуть кандидатури на двох міністрів – освіти – Сергія Шкарлета та енергетики – Юрія Вітренка, а також звільнення міністра зі справ ветеранів.

Водночас слід додати, що окремі кандидати викликали критику на свою адресу. Зокрема, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що в червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета. Науковців підтримали і представники і громадських освітніх організацій.

Також, зауваження викликає і кандидатура Вітренка. Вітренка пов‘язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Окрім того, слід зауважити, що керований у тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% - до 6,3 грн за кубометр. При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.

Як повідомлялося, УНН з власних джерел стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 15 грудня, будуть присутніми на засіданні фракції.