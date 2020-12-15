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Видатні науковці просять нардепів не призначати Шкарлета міністром освіти

Київ • УНН

 • 23391 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. УНН публікує звернення.

Видатні науковці просять нардепів не призначати Шкарлета міністром освіти

"Як стало відомо із повідомлень засобів масової інформації, найближчим часом Верховна Рада планує розглянути питання про призначення чинного в.о. міністра освіти і науки С.М. Шкарлета на посаду міністра. Вважаємо своїм моральним обов'язком звернутися до народних депутатів України із закликом утриматися від призначення міністром освіти і науки України особи, репутація якої у науковій та освітянській спільноті є вкрай негативною", - йдеться у зверненні.

Автори звернення вказують, що ще у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

"Вже після призначення С.М. Шкарлета виконуючим обов’язки міністра, Комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти за участі незалежних міжнародних експертів визнав наявність плагіату у чотирьох роботах С.М. Шкарлета, а інтернет-ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив низку нових матеріалів із висновками не лише про наявність плагіату ще й у докторській дисертації С.М. Шкарлета, але й навів докази системної практики проявів академічної недоброчесності при захисті дисертаційних робіт у галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де пан Шкарлет був ректором впродовж останніх десяти років", - нагадали науковці.

Вони зауважують, що і час перебування Шкарлета на посаді в.о. міністра відзначився низкою скандалів, зокрема, Шкарлет подав до суду на Національне агентство з питань забезпечення якості освіти, яке підтвердило наявність плагіату у його роботах, а Міністерство освіти і науки внесло законопроект, яким пропонувало фактично позбавити Національне агентство незалежного статусу.

"Плани С.М. Шкарлета з реорганізації міністерства, спрямовані на згортання проведеної раніше реформи державної служби, призвели до отримання двох офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в Україні і поставили під загрозу подальше грантове фінансування реформи держслужби з боку Євросоюзу. Без сумніву, свідомо затягується внесення низки важливих проектів нормативних актів, що пов’язані з реформою наукової сфери та з реформою системи присудження наукових ступенів. Принципові члени Атестаційної колегії МОН, котрі чітко стояли на позиціях академічної доброчесності, виведені зі складу колегії. Постійні збурення вносять у суспільство озвучувані з боку міністерства суперечливі плани щодо реформ шкільної освіти, де йдеться то про початок навчання дітей із 5 років, то про повернення до десятирічки, або ж реанімуються ідеї часів Табачника про збільшення ваги атестату при вступі до вишів і необов’язковість здачі ЗНО", - розкритикували науковці ініціативи Шкарлета.

Представники науки та освіти, що підписали звернення, закликають не призначати Шкарлета на посаду міністра.

Серед підписантів академіки, доктори наук, члени-кореспонденти НАН України, зокрема фізик Станіслав Вільчинський, молекулярний біолог Ганна Єльська, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко та професор історичних наук, відомий політичний аналітик Олексій Гарань, а також багато інших.

Як повідомляв УНН, сьогодні ВР планувала вирішити подальшу долю Сергія Шкарлета.

Наприкінці червня 2020 року Шкарлет був призначений т.в.о. міністра. У вересні Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.

Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює у міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.

Усі троє дійшли висновку, що у роботах пана Шкарлета є плагіат.

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