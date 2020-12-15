Видатні науковці просять нардепів не призначати Шкарлета міністром освіти

"Як стало відомо із повідомлень засобів масової інформації, найближчим часом Верховна Рада планує розглянути питання про призначення чинного в.о. міністра освіти і науки С.М. Шкарлета на посаду міністра. Вважаємо своїм моральним обов'язком звернутися до народних депутатів України із закликом утриматися від призначення міністром освіти і науки України особи, репутація якої у науковій та освітянській спільноті є вкрай негативною", - йдеться у зверненні.

Автори звернення вказують, що ще у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

"Вже після призначення С.М. Шкарлета виконуючим обов’язки міністра, Комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти за участі незалежних міжнародних експертів визнав наявність плагіату у чотирьох роботах С.М. Шкарлета, а інтернет-ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив низку нових матеріалів із висновками не лише про наявність плагіату ще й у докторській дисертації С.М. Шкарлета, але й навів докази системної практики проявів академічної недоброчесності при захисті дисертаційних робіт у галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де пан Шкарлет був ректором впродовж останніх десяти років", - нагадали науковці.

Вони зауважують, що і час перебування Шкарлета на посаді в.о. міністра відзначився низкою скандалів, зокрема, Шкарлет подав до суду на Національне агентство з питань забезпечення якості освіти, яке підтвердило наявність плагіату у його роботах, а Міністерство освіти і науки внесло законопроект, яким пропонувало фактично позбавити Національне агентство незалежного статусу.

"Плани С.М. Шкарлета з реорганізації міністерства, спрямовані на згортання проведеної раніше реформи державної служби, призвели до отримання двох офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в Україні і поставили під загрозу подальше грантове фінансування реформи держслужби з боку Євросоюзу. Без сумніву, свідомо затягується внесення низки важливих проектів нормативних актів, що пов’язані з реформою наукової сфери та з реформою системи присудження наукових ступенів. Принципові члени Атестаційної колегії МОН, котрі чітко стояли на позиціях академічної доброчесності, виведені зі складу колегії. Постійні збурення вносять у суспільство озвучувані з боку міністерства суперечливі плани щодо реформ шкільної освіти, де йдеться то про початок навчання дітей із 5 років, то про повернення до десятирічки, або ж реанімуються ідеї часів Табачника про збільшення ваги атестату при вступі до вишів і необов’язковість здачі ЗНО", - розкритикували науковці ініціативи Шкарлета.

Представники науки та освіти, що підписали звернення, закликають не призначати Шкарлета на посаду міністра.

Серед підписантів академіки, доктори наук, члени-кореспонденти НАН України, зокрема фізик Станіслав Вільчинський, молекулярний біолог Ганна Єльська, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко та професор історичних наук, відомий політичний аналітик Олексій Гарань, а також багато інших.

Як повідомляв УНН, сьогодні ВР планувала вирішити подальшу долю Сергія Шкарлета.

Наприкінці червня 2020 року Шкарлет був призначений т.в.о. міністра. У вересні Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.

Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює у міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.

Усі троє дійшли висновку, що у роботах пана Шкарлета є плагіат.