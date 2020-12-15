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Выдающиеся ученые просят нардепов не назначать Шкарлета министром образования

Киев • УНН

 • 23391 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ряд известных ученых подписались под открытым обращением к главе ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. УНН публикует обращение.

Выдающиеся ученые просят нардепов не назначать Шкарлета министром образования

"Как стало известно из сообщений средств массовой информации, в ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о назначении действующего и.о. министра образования и науки С.М. Шкарлета на должность министра. Считаем своим моральным долгом обратиться к народным депутатам Украины с призывом воздержаться от назначения министром образования и науки Украины лица, репутация которого в научной и образовательной общественности является крайне негативной", - говорится в обращении.

Авторы обращения указывают, что еще в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

"Уже после назначения С.М. Шкарлета исполняющим обязанности министра, Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования при участии независимых международных экспертов признал наличие плагиата в четырех работах С.М. Шкарлета, а интернет-ресурс false-science.ucoz.ua обнародовал ряд новых материалов с выводами не только о наличии плагиата еще и в докторской диссертации С.М. Шкарлета, но и привел доказательства системной практики проявлений академической недоброчесности при защите диссертационных работ в области экономических наук в Черниговском национальном технологическом университете, где господин Шкарлет был ректором в течение последних десяти лет", - напомнили ученые.

Они отмечают, что и время пребывания Шкарлета на должности и.о. министра отметилось рядом скандалов, в частности, Шкарлет подал в суд на Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования, которое подтвердило наличие плагиата в его работах, а Министерство образования и науки внесло законопроект, которым предлагало фактически лишить Национальное агентство независимого статуса.

"Планы С.М. Шкарлета по реорганизации министерства, направленные на свертывание проведенной ранее реформы государственной службы, привели к получению двух официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование реформы госслужбы со стороны Евросоюза. Без сомнения, сознательно затягивается внесение ряда важных проектов нормативных актов, связанных с реформой научной сферы и реформы системы присуждения ученых степеней. Принципиальные члены Аттестационной коллегии МОН, которые четко стояли на позициях академической добродетели, выведены из состава коллегии. Постоянные возмущения вносят в общество озвучиваемые со стороны министерства противоречивые планы реформ школьного образования, где говорится то о начале обучения детей с 5 лет, то о возвращении к десятилетке, или реанимировании идеи времен Табачника об увеличении веса аттестата при поступлении в вузы и необязательность сдачи ВНО", - раскритиковали ученые инициативы Шкарлета.

Представители науки и образования, которые подписали обращение, призывают не назначать Шкарлета на должность министра.

Среди подписантов академики, доктора наук, члены-корреспонденты НАН Украины, в частности физик Станислав Вилчинский, молекулярный биолог Анна Ельская, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко и профессор исторических наук, известный политический аналитик Алексей Гарань, а также много других.

Как сообщал УНН, сегодня ВР планировала решить дальнейшую судьбу Сергея Шкарлета.

В конце июня 2020 года Шкарлет был назначен и.о. министра. В сентябре Этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования обнаружил плагиат в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

"Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки работ Шкарлета проверяли и международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты: профессор этики и права Кристин Мориарти, американский адвокат (работает в международной организации по академической добродетели), чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт Кшиштоф Гутовский.

Все трое пришли к выводу, что в работах господина Шкарлета есть плагиат.

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