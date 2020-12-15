Выдающиеся ученые просят нардепов не назначать Шкарлета министром образования

"Как стало известно из сообщений средств массовой информации, в ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о назначении действующего и.о. министра образования и науки С.М. Шкарлета на должность министра. Считаем своим моральным долгом обратиться к народным депутатам Украины с призывом воздержаться от назначения министром образования и науки Украины лица, репутация которого в научной и образовательной общественности является крайне негативной", - говорится в обращении.

Авторы обращения указывают, что еще в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

"Уже после назначения С.М. Шкарлета исполняющим обязанности министра, Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования при участии независимых международных экспертов признал наличие плагиата в четырех работах С.М. Шкарлета, а интернет-ресурс false-science.ucoz.ua обнародовал ряд новых материалов с выводами не только о наличии плагиата еще и в докторской диссертации С.М. Шкарлета, но и привел доказательства системной практики проявлений академической недоброчесности при защите диссертационных работ в области экономических наук в Черниговском национальном технологическом университете, где господин Шкарлет был ректором в течение последних десяти лет", - напомнили ученые.

Они отмечают, что и время пребывания Шкарлета на должности и.о. министра отметилось рядом скандалов, в частности, Шкарлет подал в суд на Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования, которое подтвердило наличие плагиата в его работах, а Министерство образования и науки внесло законопроект, которым предлагало фактически лишить Национальное агентство независимого статуса.

"Планы С.М. Шкарлета по реорганизации министерства, направленные на свертывание проведенной ранее реформы государственной службы, привели к получению двух официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование реформы госслужбы со стороны Евросоюза. Без сомнения, сознательно затягивается внесение ряда важных проектов нормативных актов, связанных с реформой научной сферы и реформы системы присуждения ученых степеней. Принципиальные члены Аттестационной коллегии МОН, которые четко стояли на позициях академической добродетели, выведены из состава коллегии. Постоянные возмущения вносят в общество озвучиваемые со стороны министерства противоречивые планы реформ школьного образования, где говорится то о начале обучения детей с 5 лет, то о возвращении к десятилетке, или реанимировании идеи времен Табачника об увеличении веса аттестата при поступлении в вузы и необязательность сдачи ВНО", - раскритиковали ученые инициативы Шкарлета.

Представители науки и образования, которые подписали обращение, призывают не назначать Шкарлета на должность министра.

Среди подписантов академики, доктора наук, члены-корреспонденты НАН Украины, в частности физик Станислав Вилчинский, молекулярный биолог Анна Ельская, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко и профессор исторических наук, известный политический аналитик Алексей Гарань, а также много других.

Как сообщал УНН, сегодня ВР планировала решить дальнейшую судьбу Сергея Шкарлета.

В конце июня 2020 года Шкарлет был назначен и.о. министра. В сентябре Этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования обнаружил плагиат в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

"Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки работ Шкарлета проверяли и международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты: профессор этики и права Кристин Мориарти, американский адвокат (работает в международной организации по академической добродетели), чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт Кшиштоф Гутовский.

Все трое пришли к выводу, что в работах господина Шкарлета есть плагиат.