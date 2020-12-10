Не Бюджетом єдиним: 15 грудня у Раді планують вирішити долю Шкарлета

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18 березня, 21:00 • 52679 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 101499 перегляди

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18 березня, 16:31 • 77998 перегляди

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У вівторок, 15 грудня, у Раді хочуть крім Бюджету-2021 вирішити ще й кадрове питання - призначити міністра освіти. Про це у власному Telegram-каналі повдіомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

"Кажуть, у вівторок (15/12) хочуть крім Бюджету і законів ще й кадрові питання вирішити. Наприклад, можуть винести на Міністра освіти чинного в.о. Шкарлета", - написав депутат.

Железняк зауважив, що за новим законом повноваження Шкарлета, як виконуючого обов'язки, вкрай обмежені.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік вже наступного вівторка, 15 грудня

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

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