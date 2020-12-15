На засіданні фракції "слуги народу" розглянуть кадрові зміни в Кабміні: мова про трьох міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні парламентської фракції "Слуга народу" розглянуть кандидатури двох нових міністрів – енергетики та освіти, а також звільнення міністра зі справ ветеранів. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в ефірі "Україна 24", передає УНН.
"Я можу підтвердити інформацію, що дійсно виконуючого обов’язки міністра освіти Шкарлета планують призначити на постійну основу. Щодо запровадження посади віце-прем’єр-міністра з питань палива і енергетики - буде розглядатись кандидатура Вітренка (Юрія Вітренка - ред.). Щодо міністерства у справах ветеранів, то мова йде про звільнення міністра. Я думаю, кадрова пропозиція повинна ще надійти", - сказав нардеп.
З його слів, на цю позицію ще прізвища кандидатури наразі немає.
Нагадаємо, раніше Качура заявив, що після засідання Верховної Ради, фракція "Слуга народу" збереться на власне засідання, де обговорить кадрові питання, зокрема — призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконуючим обовязків.
Також УНН стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні будуть присутніми на засіданні фракції.