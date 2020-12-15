Засідання "Слуги народу": сьогодні фракція вирішить долю Шкарлета
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Після засідання Верховної Ради, фракція "Слуга народу" збереться на власне засідання, де обговорить кадрові питання, зокрема — призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконуючим обовязків. Про це у власному Telegram-каналі повідомив нардеп Олександр Качура, інформує УНН.
"Сьогодні після пленарного засідання, швидше за все, збереться фракція "Слуга народу". Обговорюватися будуть кадрові питання. Ймовірно, що міністром освіти будуть пропонувати призначити тимчасово виконуючого обов'язку міністра Сергія Шкарлета", - повідомив нардеп.
Нагадаємо, раніше освітні ГО виступили проти призначення Шкарлета міністром освіти і науки.
Як повідомляв УНН, зі зверненням до голови Верховної Ради й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки звернулися відомі науковці.
Нагадаємо, сьогодні ВР планувала вирішити подальшу долю Сергія Шкарлета.
Наприкінці червня 2020 року Шкарлет був призначений т.в.о. міністра. У вересні Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.
"Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.
Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює у міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.
Усі троє дійшли висновку, що у роботах пана Шкарлета є плагіат.