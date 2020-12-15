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Освітні ГО виступили проти призначення Шкарлета міністром освіти і науки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, повідомляє УНН із посиланням на портал НУШ.

Освітні ГО виступили проти призначення Шкарлета міністром освіти і науки

Звернення вже підписали ГО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти "Про.Світ", "Ре:Освіта", Благодійна організація "Благодійний фонд "ГОФ", ГС "Міжнародний інститут інтегрального розвитку".

"На жаль, мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями необхідні реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", – написано у заяві.

Підписанти перелічують невдалі кроки т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета:
▪️ провалена підготовка до початку нового навчального року 2020-2021;
▪️ педагоги не отримали допомоги для закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту для безпечного проведення занять у школах до початку навчального року (лише у листопаді виділили гроші з інших освітніх програм, проте не з антиковідного фонду);
▪️ сфера освіти постраждала найбільше під час підготовки Державного бюджету-2021 після першого читання;
▪️ підходи до фінансування освітньої сфери, що запропоновані проектом Державного бюджету-2021, зменшують фінансування освіти і нівелюють ініціативи Президента України;
▪️ т.в.о міністра освіти і науки має підтверджений академічний плагіат у наукових роботах;
▪️ українське суспільство позбавлене права на розуміння, у чому полягає освітня політика держави.

"Ми звертаємося до вас із проханням об’єктивно оцінити діяльність та бездіяльність Міністерства освіти і науки України протягом останніх 5 місяців та подати на розгляд до Верховної Ради України кандидатуру на пост міністра освіти і науки України фахової та ціннісної людини, яка би вболівала за освіту і робила все, аби допомогти сфері не просто вижити у ці складні часи, а й повернутися на шлях необхідних якісних змін", – наголошують у заяві.

Як повідомляв УНН, зі зверненням до голови Верховної Ради й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки звернулися відомі науковці.

Нагадаємо, сьогодні ВР планувала вирішити подальшу долю Сергія Шкарлета.

Наприкінці червня 2020 року Шкарлет був призначений т.в.о. міністра. У вересні Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.

Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює у міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.

Усі троє дійшли висновку, що у роботах пана Шкарлета є плагіат.

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