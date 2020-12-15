Образовательные ОО выступили против назначения Шкарлета министром образования и науки

Обращение уже подписали ОО "Смарт образование", "РОДИТЕЛИ SOS", "Родительский контроль", "Центр Инновационного образования "Про.Світ", "Ре:Образование", Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ГОФ", ГС "Международный институт интегрального развития".

"К сожалению, приходится констатировать, что назначенный в конце июня 2020 года временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет не только не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы, но и сделал все возможное, чтобы остановить их продвижение, а иногда и откатить назад. Мы обеспокоены тем, что последние месяцы работы МОН характеризуются тотальным равнодушием к, особенно сфере школьного образования", - говорится в заявлении.

Подписанты перечисляют неудачные шаги и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета:

▪️ провалена подготовка к началу нового учебного года 2020-2021;

▪️ педагоги не получили помощи на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для безопасного проведения занятий в школах в начале учебного года (только в ноябре выделили деньги из других образовательных программ, однако не с антиковидного фонда);

▪️ сфера образования пострадала больше всего во время подготовки Государственного бюджета-2021 после первого чтения;

▪️ подходы к финансированию образовательной сферы, предложенные проектом Государственного бюджета-2021, уменьшают финансирование образования и нивелируют инициативы Президента Украины;

▪️ в.и.о. министра образования и науки имеет подтвержденный академический плагиат в научных работах;

▪️ украинское общество лишено права на понимание, в чем заключается образовательная политика государства.

"Мы обращаемся к вам с просьбой объективно оценить деятельность и бездеятельность Министерства образования и науки Украины в течение последних 5 месяцев и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины кандидатуру на пост министра образования и науки Украины профессионального и ценностного человека, который бы болел за образование и делал все, чтобы помочь сфере не просто выжить в эти сложные времена, но и вернуться на путь необходимых качественных изменений", - отмечают в заявлении.

Как сообщал УНН, с обращением к главе Верховной Рады и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки обратились известные ученые.

Напомним, сегодня ВР планировала решить дальнейшую судьбу Сергея Шкарлета.

В конце июня 2020 года Шкарлет был назначен и.о. министра. В сентябре Этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования обнаружил плагиат в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

"Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки работ Шкарлета проверяли и международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты: профессор этики и права Кристин Мориарти, американский адвокат (работает в международной организации по академической добродетели), чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт Кшиштоф Гутовский.

Все трое пришли к выводу, что в работах господина Шкарлета есть плагиат.