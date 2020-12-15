Зеленський та Шмигаль прибудуть на засідання фракції "Слуга народу"

"На фракції повинен бути Президент та прем’єр", - повідомило джерело.

Нагадаємо, нардеп Олександр Качура заявив, що після засідання Верховної Ради, фракція "Слуга народу" збереться на власне засідання, де обговорить кадрові питання, зокрема — призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконуючим обовязків.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Майдані Незалежності проходить акція протесту "ФОПів", у якій, за даними силовиків, постраждало 40 поліцейських. Травмовані також є і зі сторони протестувальників. Все це відбувається на тлі засідання у ВР, яка готується до "бюджетної ночі".

Наразі Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).

Зазначимо, Рада вирішила працювати, поки не ухвалить Бюджет-2021.