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Бюджетний вечір: Рада оголосила перерву до 16 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д), передає кореспондент УНН.

Бюджетний вечір: Рада оголосила перерву до 16 години

“Питань, які потребують опрацювання у зв'язку з рішеннями, які були прийняті під час розгляду законопроекту 4100-д, трохи більше. Є неузгодженості, які також треба буде врахувати. Надійшла пропозиція від представників депутатських фракцій та груп оголосити перерву до 16:00”, - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

За відповідну пропозицію проголосувало 293 народних депутати.

Варто зазначити також, що сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України з правками, не врахованими бюджетним комітетом. І навпаки, враховані комітетом правки ВР підтримані не були. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що голосування щодо Бюджетного кодексу викликало правову колізію.

Після цього Разумков доручив комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік. Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

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