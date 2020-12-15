Голосування щодо Бюджетного кодексу викликало правову колізію - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час голосування в парламенті за Бюджетний кодекс було проголосовано ряд правок по місцевим акцизам, в результаті чого вийшла невелика правова колізія. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
“Якщо вам цікаво, що відбувається в ці хвилини в Раді і чому оголошена перерва, то читайте далі. Під час голосування Бюджетного Кодексу 4100-д було проголосовано ряд правок по місцевим акцизам. Вийшла невелика правова колізія. Також тепер ці правки вплинули на баланс усього Бюджету 2021 року. На ті ж субвенції областям”, — написав нардеп.
За його словами, зараз проходить засідання бюджетного Комітету, його члени намагаються знайти вихід щодо того, як тепер збалансувати Бюджет.
“Також очевидно прийдеться ще раз повернуться до голосування за Бюджетний Кодекс”, — додав Железняк.
Так, сьогодні народні депутати прийняли в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.
У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.
Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.
Відразу після цього голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратися для того, щоб “збалансувати” проект бюджету на 2021 рік.