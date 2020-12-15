Рада вирішила працювати, поки не ухвалить Бюджет-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому пленарному засіданні вирішила працювати до 15:00, або поки не буде розглянуто законопроекти № 4100-д, № 4000 і № 4448 щодо Державного бюджету України на 2021 рік, передає кореспондент УНН.
“Ставлю на голосування пропозицію про продовження сьогоднішнього пленарного засідання, якщо це буде необхідно, до 15:00, якщо ми все встигаємо, або до того часу, як буде розглянуто Верховною Радою законопроекти № 4100-д, № 4000 і № 4448”, - сказав Разумков.
За відповідне рішення проголосувало 242 народні депутати.
Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, запланувала розглянути низку законопроектів, зокрема - у другому читанні проект Держбюджету на 2021 рік.
На думку депутатки від фракції “Слуга народу” Ірини Верещук, проект бюджету на 2021 рік сьогодні, імовірно, не буде прийнятий Верховною Радою й, можливо, на парламентарів очікує “бюджетна ніч” та “баталії” в розгляді найбільш обговорюваних статей Держбюджету.
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