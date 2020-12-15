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Верещук припустила, що у Раді буде "бюджетна ніч"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Проект бюджету на 2021 рік сьогодні, імовірно, не буде прийнятий Верховною Радою й, можливо, на парламентарів очікує “бюджетна ніч” та “баталії” в розгляді найбільш обговорюваних статей Держбюджету. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук припустила, що у Раді буде "бюджетна ніч"

“Нарада (голови ВРУ, глав фракцій та голови профільного комітету — ред.) стосується, власне, голосів, які б ми мали знайти. Ви ж бачите, що немає в „Слуги народу“ (зараз — ред.) більшості. Присутніх немає. Ми бачили під час голосування 206 голосів. Навіть, якби ми хотіли проголосувати тільки своїми силами — нам не вдасться”, — зазначила народна обраниця.

Також Верещук запевнила, що варіанту з перенесенням розгляду проекту Бюджету немає.

“Треба починати розглядати. Ми для того й зібралися, щоб почати розглядати державний бюджет. Кажуть, що буде „бюджетна ніч“. Я ще цього не переживала. Ви ж пам’ятаєте, минулого року ми так швидко, легко, гарно прийняли. Хоча, теж критикували, але прийняли. Цього року я бачу будуть баталії”, — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні парламенту та запросив представників депутатських фракцій та груп, а також голову бюджетного комітету Ради зібратися на нараду.

Напередодні бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проект Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.

Як повідомляв УНН, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік.

У той же час нардеп Данило Гетманцев заявив, що підтримка проекту Бюджету на 2021 рік буде.

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