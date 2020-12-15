Разумков збирає на нараду представників фракцій та голову бюджетного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні парламенту та запросив представників депутатських фракцій та груп, а також голову бюджетного комітету Ради зібратися на нараду, передає кореспондент УНН.
“Зараз я прошу по одному представнику уповноваженого з депутатських фракцій та груп, голову бюджетного комітету прийти на нараду, яка відбудеться на третьому поверсі”, — сказав голова ВР.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема — у другому читанні проект Держбюджету на 2021 рік.
Напередодні бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проект Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.
Як повідомляв УНН, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік.