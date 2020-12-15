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Акція протесту "ФОПів" на Майдані: постраждало близько 40 поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час акції протесту "ФОПів" на Майдані Незалежності у Києві постраждали близько 40 поліцейських. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Акція протесту "ФОПів" на Майдані: постраждало близько 40 поліцейських

У поліції нагадують, що сьогодні у центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики.

"У результаті одного поліцейського вдарили по голові - і він втратив свідомість. Ще близько 40 - отримали хімічні опіки очей", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.

Окрім того, поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані.

Як повідомлялося, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.

Раніше в УНН повідомлялося, що під час сутичок між "ФОПами" та правоохоронцями на Майдані є постраждалі серед протестувальників.

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