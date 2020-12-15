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Під ВР знову акція ФОПів, правоохоронці посилили охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби поліції столиці.

Під ВР знову акція ФОПів, правоохоронці посилили охорону

"Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі", - вказали у поліції.

Так, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України у посиленому режимі забезпечують публічну безпеку й правопорядок.

Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь-яких правопорушень, додали у поліції.

"У зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці. Відтак закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - вказали правоохоронці.

Зокрема, під стінами ВР на 15 грудня о 9:00 анонсована чергова акція "SaveФОП", представники якої виступають проти локдауну. Серед вимог учасників - "розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645)" та "приймати зважені рішення, стосовно карантину,.. не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень".

При цьому у пабліках для автомобілістів у столиці повідомляється, що вулиця Грушевського – від Кріпосного провулку до стадіону імені Валерія Лобановського - перекрита в обох напрямках через акції протесту.

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