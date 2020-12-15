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Под ВР снова акция ФЛП, правоохранители усилили охрану

Киев • УНН

 • 26546 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы полиции столицы.

Под ВР снова акция ФЛП, правоохранители усилили охрану

"Сегодня у Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале", - указали в полиции.

Так, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность и правопорядок.

Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости любых правонарушений, добавили в полиции.

"В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральным улицам столицы. Поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - указали правоохранители.

В частности, под стенами ВР на 15 декабря в 9:00 анонсирована очередная акция "SaveФОП", представители которой выступают против локдауна. Среди требований участников - "рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработанные с учетом законопроектов №№2644, 2645)" и "принимать взвешенные решения в отношении карантина,.. не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений".

При этом в паблике для автомобилистов в столице сообщается, что улица Грушевского - от Крепостного переулка до стадиона имени Валерия Лобановского - перекрыта в обоих направлениях из-за акций протеста.

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