На Майдані сталася сутичка між "ФОПами" та правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Майдані Незалежності в Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, передає кореспондент УНН.
Так, на Майдані сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями після спроби "ФОПів" встановити палатки. Також з боку правоохоронців у хід пішов сльозогінний газ.
Також в пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що зараз перекрито вулицю Хрещатик від вулиці Михайлівської до вулиці Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.
Так, учасники акції з-під ВР, де правоохоронці посилили охорону, рушила у центр столиці, де і сталися сутички.