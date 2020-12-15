На Майдане произошла стычка между "ФОПами" и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Так, на Майдане произошло столкновение между митингующими и правоохранителями псля попытки "ФОПов" установить палатки. Также со стороны правоохранительных органов в ход пошел слезоточивый газ.
Также в пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас перекрыта улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого.
Напомним, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.
Так, участники акции из-под ВР, где правоохранители усилили охрану, двинулась в центр столицы, где и произошли столкновения.