Сутички між "ФОПами" та правоохоронцями на Майдані: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Є постраждалі під час акції протесту ФОПів на Майдані Незалежності у центрі Києва, передає кореспондент УНН.
Так, одного чоловіка доставили до карети швидкої медичної допомоги.
Також організатор мітингу Сергій Доротич заявив, що вже є багато травмованих серед мітингарів.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками-учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.
Окрім того, поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані.
Зазначимо, що наразі перекрито вулицю Хрещатик від вулиці Михайлівської до вулиці Богдана Хмельницького.
Як повідомлялося, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.