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Поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поліцейські проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності у столиці. Зокрема поліцейські не допустили встановлення військових наметів на центральній площі столиці і роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку. Про це після сутичок з учасниками акції "SaveФОП" повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

Поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані

"Сьогодні учасники акції провели ходу з Площі Конституції центральними вулицями столиці. Вони зупинилися на Майдані Незалежності та намагалися встановити кілька наметів. Правоохоронці проводять із учасниками заходів профілактично-роз’яснювальну роботу, аби відновити правопорядок та не допустити правопорушень. Попри це, між громадянами та співробітниками поліції виникають короткотривалі словесні перепалки та штовханина", - вказали у поліції.

При цьому поліція не вказує, чи були затримані.

"Поліції Києва закликає організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокацій та дотримуватися заявленого мирного формату проведення заходу. Наголошуємо: поліцейські у межах компетенції та службових повноважень миттєво реагуватимуть на будь-які протиправні дії, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", - додали водночас правоохоронці.

Нагадаємо, на Майдані після 13 години сталася сутичка між "ФОПами" та правоохоронцями. У хід пішов сльозогінний газ.

Раніше, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.

Представники руху "SaveФОП" виступають проти локдауну. Серед вимог учасників акції - "розглянути та ухвалити законопроекти №3993, та №№3853-1(2) (розроблені з урахуванням законопроектів №№2644, 2645)" та "приймати зважені рішення, стосовно карантину,.. не допустити обмеження діяльності малого та мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень".

Так, учасники акції з-під ВР, де правоохоронці посилили охорону, рушила у центр столиці, де і сталися сутички.

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