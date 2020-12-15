Полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82355 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 158259 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 163897 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 364546 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 214930 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 486160 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 346997 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 227835 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250890 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258245 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.7м/с
81%
Популярные новости

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 50776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 72758 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 68610 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 54519 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 26806 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 126114 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 114789 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 204110 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 364546 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 486160 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 19304 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 33989 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 41756 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71324 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 93130 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане

Киев • УНН

 • 15284 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полицейские проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости в столице. В частности полицейские не допустили установление военных палаток на центральной площади столицы и разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка. Об этом после столкновений с участниками акции "SaveФОП" сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

Полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане

"Сегодня участники акции провели шествие с Площади Конституции центральными улицами столицы. Они остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и не допустить правонарушений. Несмотря на это, между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и потасовки", - указали в полиции.

При этом полиция не указывает, были ли задержанные.

"Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия. Подчеркиваем: полицейские в пределах компетенции и полномочий мгновенно будут реагировать на любые противоправные действия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - добавили в то же время правоохранители.

Напомним, на Майдане после 13 часов произошла стычка между "ФОПами" и правоохранителями. В ход пошел слезоточивый газ.

Ранее, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.

Представители движения "SaveФОП" выступают против локдауна. Среди требований участников акции - "рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработанные с учетом законопроектов №№2644, 2645)" и "принимать взвешенные решения в отношении карантина,.. не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений".

Так, участники акции из-под ВР, где правоохранители усилили охрану, двинулись в центр столицы, где и произошли столкновения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59