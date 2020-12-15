Полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полицейские проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости в столице. В частности полицейские не допустили установление военных палаток на центральной площади столицы и разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка. Об этом после столкновений с участниками акции "SaveФОП" сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
"Сегодня участники акции провели шествие с Площади Конституции центральными улицами столицы. Они остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и не допустить правонарушений. Несмотря на это, между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и потасовки", - указали в полиции.
При этом полиция не указывает, были ли задержанные.
"Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия. Подчеркиваем: полицейские в пределах компетенции и полномочий мгновенно будут реагировать на любые противоправные действия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - добавили в то же время правоохранители.
Напомним, на Майдане после 13 часов произошла стычка между "ФОПами" и правоохранителями. В ход пошел слезоточивый газ.
Ранее, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.
Представители движения "SaveФОП" выступают против локдауна. Среди требований участников акции - "рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработанные с учетом законопроектов №№2644, 2645)" и "принимать взвешенные решения в отношении карантина,.. не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений".
Так, участники акции из-под ВР, где правоохранители усилили охрану, двинулись в центр столицы, где и произошли столкновения.